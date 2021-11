Nước ta có khu vực miền Trung, chả hiểu do thông thổ, do nước non, do địa chất hay gì gì, mà có giọng nói rất lạ, khác hẳn các vùng khác. Vùng ấy rất hợp với âm nhạc. Là cái giọng trọ trẹ kéo dài từ Nghệ An tới Thừa Thiên Huế. Những vùng ấy giọng nói rất gần với nhạc. Có cảm giác nói lên là thành nhạc. Mà không chỉ nói, quát cũng thành nhạc, nhấm nhẳn cũng thành nhạc...